سماء الأقصر تشهد تحليق 300 سائح على متن 15 رحلة بالون طائر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية مع دفء الموسم السياحى الشتوى، وحلقت في السماء 15 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالي 300 سائح من حول العالم، حيث تعتبر رحلات البالون الطائر التي يستمتع السائحون من حول العالم، أهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربى، حيث إن محافظة الأقصر تحتل المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

ولدى زيارات السياح للأقصر يحجز الجميع رحلات البالون الطائر، والتي يبدأ منها يومه السعيد من قلب مطار البالون الطائر فجراً بالتوجه عبر المراكب النيلية للبر الغربى للإستمتاع بالتحليق في أعلى نقطة بالسماء، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن.

وقبل التحليق صباحاً يتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ويتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، موضحاً إنه يتهافت السائحون على إلتقاط الصور التذكارية في أرض المطار وداخل باسكت البالون للإستمتاع بها كذكرى تاريخية فى حياتهم بتلك الرحلات المبهرة.

وتخرج رحلات البالون من وقت شروق الشمس وتستمر حتى قبل الظهيرة لتحلق بسياح العالم فى الرحلات للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، وتضم محافظة الأقصر حالياً أكثر من شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكبا.



تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر



سحر تحليق رحلات البالون الطائر فى البر الغربي