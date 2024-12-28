سعر الفراخ اليوم السبت 28-12-2024 فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

رصد اليوم السابع أسعار الدواجن فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ليوم السبت 28 ديسمبر 2024، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض 110 جنيهات وكيلو الرومى البلدى 120جنيها، وكيلو الأرانب 120جنيها وكيلو البط البلدى 120 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 81 إلى 83 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى 130 جنيها، وجوز السمان 120 جنيها، وكيلو الوز 130 جنيها، والبانيه 180جنيها.

كما شهدت أسعار البيض في الأسواق استقرار للبيع للمستهلكين لتستقر عند مستويات 155 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين، حيث سجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها والبيض الأبيض 148 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيها، وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.