زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرقي اليابان

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ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة شمال شرق اليابان، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت مع شعور قوي بهزات في محافظتي مياجي وفوكوشيما، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وفقا لوكالة أنباء /كيودو/ اليابانية، بأن الزلزال وقع في مناطق كانت من نفس المنطقة التي قد دمرها زلزال بقوة 9 درجات وتسونامي هائل في مارس 2011.

ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار جسيمة.. فيما لم يتم إصدار تحذير من موجات المد العاتية (تسونامي).

ووفقا لشركات المرافق، لم يتم العثور على أي خلل في محطات الطاقة النووية في المنطقة بعد الزلزال... ووقع الزلزال قبالة محافظة فوكوشيما على عمق حوالي 40 كيلومترا.