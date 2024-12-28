اليوم السابع
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زراعة أشجار باسم وزارة التعليم العالى والجامعات المصرية فى سوهاج

السبت، 28 ديسمبر 2024 11:09 ص
زراعة أشجار باسم وزارة التعليم العالى والجامعات المصرية فى سوهاج زراعة الأشجار بحضور وزير التعليم العالى
سوهاج محمود مقبول

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قامت جامعة سوهاج، اليوم السبت، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية، بزراعة عدد من الأشجار باسم وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية ومجلس الجامعات الخاصة.

وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة، أعلنت جامعة سوهاج عن مشاركتها الفاعلة في هذه المبادرة الوطنية الهامة، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز جهود الدولة في تحسين البيئة والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال زيادة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتعتبر جامعة سوهاج جزءًا من هذه الحملة التى تهدف إلى نشر الوعى البيئى بين الأجيال الجديدة، بما يعزز استدامة البيئة في ظل التحديات البيئية الحالية.

ومن جانبها، أكدت جامعة سوهاج على أهمية هذه المبادرة في تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات التعليمية والبيئية في مصر، في الوقت الذي تواصل فيه الجامعة تطوير بنيتها التحتية وفتح مشاريع جديدة تساهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.







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