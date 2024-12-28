رفع 2063 طن قمامة وتحرير 95 مخالفة تموينية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، رفع 2063 طن من القمامة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، كما تمكنت الحملات التموينية من تحرير 95 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز المحافظة بتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة، إضافة لحملات إزالة إشغالات، وأعمال التطوير التي تشهدها عدد من المدن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار صيانة وإصلاح جميع الأعطال بكشافات وأعمدة الإنارة، وتغيير الأسلاك والعوازل المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة، وذلك لرفع مستوى الإنارة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ ، استمرار صيانة وإصلاح جميع الأعطال بكشافات وأعمدة الإنارة، وتغيير الأسلاك والعوازل المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة، وذلك لرفع مستوى الإنارة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق بكل قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبذل مزيد من الجهد للنهوض بكل الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة بكل الطرق الممكنة، وفقا للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وتم التشديد على ضرورة تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية، فضلا عن متابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية النظافة وتحسين البيئة.



كنس الشوارع



رفع المخلفات من الشوارع (1)