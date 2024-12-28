رئيس جامعة سوهاج: 4.137 مليار جنيه تكلفة افتتاحات وزير التعليم العالى اليوم

سوهاج - محمود مقبول

أكد الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، ان الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث في مختلف القطاعات، وهذا الأمر دليلا على أن الدولة المصرية تقدم دعم كبير للارتقاء بمستوى الجامعات المصرية وتحرص على تقديم تعليم عالي الجودة وإتاحة فرص تعليمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل.

وأضاف الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المشروعات المختلفة التي تم إفتتاحها اليوم بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بلغت التكلفة الإجمالية لها 4 مليارات و137 مليون جنيه، وهذا يساعد الجامعة لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.

وأضح الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة أن من بين إفتتاحات اليوم التي قام بها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إفتتاح كلية طب وجراحة الفم والأسنان التي تُقام على مساحة 5000 متر مربع، بتكلفة إنشائية بلغت 600 مليون جنيه، ويتكون المبنى من بدروم، وأرضي، و4 أدوار متكررة، وتضم الكلية 3 مدرجات بسعة 500 طالب وطالبة، و4 فصول دراسية بسعة 200 طالب وطالبة، و38 معملًا بسعة 760 طالبًا وطالبة.

وإفتتاح كلية الصيدلة التي تُقام على مساحة 6000 متر مربع، بتكلفة إنشائية 200 مليون جنيه، وتضم الكلية 6 مدرجات بسعة 700 طالب وطالبة، و10 فصول دراسية بسعة 100 طالب وطالبة، و46 معملًا.

وإفتتاح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التي تُقام على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة إنشائية 310 مليون جنيه، وتتكون الكلية من بدروم وأرضي، و4 أدوار متكررة، وتضم 3 مدرجات بسعة 1050 طالبًا وطالبة.

وافتتح مركز الاختبارات الإلكترونية، الذي يُقام على مساحة 4000 متر مربع، بتكلفة إنشائية 520 مليون جنيه، ويتكون المركز من بدروم وأرضي، و4 أدوار متكررة، ويضم 48 قاعة للاختبارات الإلكترونية، بسعة 5000 طالب وطالبة.