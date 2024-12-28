توقعات باستقرار أسعار الأسمنت الأيام المقبلة والطن بـ3000 جنيه

كتب عبد الحليم سالم

توقعت مصادر بالغرف التجارية استمرار حالة الاستقرار في سعر الأسمنت خلال الأيام المقبلة، فى ظل زيادة المعروض وثبات الصادرات تزامنا مع الاستقرار فى بقية أسعار مواد البناء.

استقر سعر الأسمنت فى الأسواق وفق سعر هذا الشهر، حيث تراوح سعر الأسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع. ونظرا لكثرة وتوافر المعروض فى الوقت نفسه. ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه.

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 من 2024 فى مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنمو 12%.

يستخرج الحجر الجيرى والطَفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة بفضل التكنولوجيا الحديثة التى تستخدمها CEMEX مصر وبمجرد استخراج الصخور الضخمة، يتم نقلها إلى الكسارات عن طريق الشاحنات فى أو عن طريق سير ناقل، كما يتم نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار ليصل إلى حوالى 5-7 سم.

وتنقل كل من المواد الخام بشكل منفصل إلى الصوامع، حيث سيتم أضافتها فى وقت لاحق بكميات محددة وفقا لنوع الاسمنت الذى يتم إنتاجه ويتم الطحن فى الطاحونة الأفقية ذات الكرات الصلبة، حيث يتم رفع المواد الخام (الحجر الجيرى – والطفلة – مواد التصحيح) عن طريق ناقلات حديدية ذات أحجام مختلفة صعودا إلى الغرفة الرئيسية بالطاحونة ثم تقوم أفران دوارة ضخمة بدور مهم، حيث تصل درجة الحرارة فى داخل هذه الأفران إلى 1400 درجة مئوية، تقوم بتحويل المواد الخام إلى حبيبات صغيرة رمادية غامقة اللون حجمها 3-4 سم فى القطر تقريبا تسمى "الكلينكر" ويتم طحن الكلنكر داخل طواحين أفقية ذات كرات صلبة مختلفة الحجم وتقليبها بغرفتى الطاحونة، مع إضافته الجبس لإطالة زمن الشك للأسمنت.