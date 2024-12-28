تعليم الغربية تتلقى اعتذارات المشاركة فى أعمال امتحانات الإعدادية.. اليوم

الغربية - مصطفى عادل

تستقبل مقار تقديم الاعتذارات التى حددتها مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت ولمدة يومان، اعتذارات المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الاعدادية، لمن تنطبق عليهم الشروط قانوناً.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به المديرية، للتخفيف على المنتدبين لأعمال الامتحانات، والذين يرغبون في تقديم اعتذارات عنه المشاركه في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

وحددت المديرية الحالات التي يتم قبول الاعتذارات فيها ولن يقبل اي اعتذار بدونها، وهي الحالات المرضية، وجود طفل رضيع حتي عامين، رعاية الأبناء المعاقين ذهنياً او الأزواج، العاملين بنصف اجر، على أن يتم تقديم المستندات التي تفيد ذلك حسب كل حالة.

يذكر أن المقرات المخصصة لتقديم الاعتذارات، هي مدرسة سعد زغلول بإدارة شرق طنطا، إدارة غرب طنطا، مدرسة السيدة زينب الإعدادية بإدارة شرق المحلة، مدرسة مدينة العمال الإعدادية بنين بإدارة غرب المحلة، مدرسة ش عبد المهيمن السكري الإعدادية بإدارة زفتي، مدرسة السنطة الإعدادية بنات بإدارة السنطة، مدرسة القاضي بكار بإدارة سمنود، إدارة قطور التعليمية، إدارة بسيون التعليمية، مدرسة كفر الزيات الابتدائية بنين بإدارة كفر الزيات التعليمية.