تعرف على مزايا وتيسيرات أصحاب المعاشات لرعايتهم الاجتماعية

كتبت – بتول عصام

يبحث كثير من المواطنين على المزايا والتيسيرات التي يتمتع بها أصحاب المعاشات لرعايتهم الاجتماعية، إذ تمنح التأمينات الاجتماعية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين المرض، تأمين البطالة.

في التقرير التالي نستعرض تفاصيل الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات:

1. المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.2. توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.3. الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

هذا بالإضافة إلى تيسيرات خاصة، كالآتي: