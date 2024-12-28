تعرف على قائمة مزايدات مدينة الأقصر لاستغلال المجزر الآلى والمزرعة النموذجية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مجلس مدينة الأقصر عن طرح مزايدة علنية محلية بتاريخ 30/12/2024 لعملية استغلال كافتيريا الموقف الصغير رقم 2 الكائنة بشرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، حيث تعقد جلسة المزاد بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية يوم الاثنين الموافق 30/12/2024.

ومن المقرر أن تسحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بمجلس مدينة الأقصر نظير سداد مبلغ قدره 299 جنيهاً، يضاف إليها 14% قيمة مضافة تأمين دخول المزاد بمبلغ وقدره 5000 جنيه يزداد بنسبة 10% من القيمة الراسية لأعلى سعر عند الترسية، تسدد فور الرسو بخزينة مجلس مدينة الأقصر، ويتم تقديم صورة من المستندات التالية:- (بطاقة الرقم القومي سارية - البطاقة الضريبية سارية الاصل للاطلاع - سجل تجاري ساري - ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية - فيش جنائي - احضار شهادة بعدم وجود مستحقات ماليه (مديونية) لصالح مدينه الاقصر)) (كراسة الشروط والمواصفات والتوقيع على أصل الإقرار المرفق بالكراسة)، وذلك وفقاً للقانون رقم 182 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.

فيما أعلنت إدارة العقود والمشتريات بديوان محافظة الأقصر، عن طرح المزايدة العلنية العامة للترخيص باستغلال المجزر الآلي بالقرنة لمدة تسع سنوات، حيث يبلغ تأمين دخول المزاد 300000 جنيه، وكراسة الشروط بمبلغ 499 جنيه، وتعقد الجلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير عام 2025،

وقالت إدارة العقود والمشتريات بالأقصر، إنه تباع كراسات الشروط والمواصفات وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً في الموعد والتاريخ المحدد، ولن يلتفت إلي أي عطاء يرد بعد هذا الموعد، ويتم التواصل هاتفياً على الأرقام التالية:- (0952281578 / 01098101081) وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات .

كما أعلنت إدارة العقود والمشتريات بديوان محافظة الأقصر، عن طرح المزايدة العلنية العامة للترخيص بالانتفاع للمزرعة النموذجية ( سمكية , حيوانية , إنتاج زراعي ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بحد أقصى 25 عام بموافقة جهة الولاية، ويبلغ تأمين دخول المزاد 100000 جنيه، وكراسة الشروط بمبلغ 299 جنيه، حيث يعقد المزاد بجلسة يوم الإثنين الموافق 27 / 1 / 2025.

ومن المقرر أن تباع كراسات الشروط والمواصفات وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر، وذلك في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً في الموعد والتاريخ المحدد ولن يلتفت إلي أي عطاء يرد بعد هذا الموعد، ويتم التواصل هاتفياً على الأرقام التالية:- 0952281578 / 01098101081، كما تقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات.