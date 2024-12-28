تسريب بيانات شركة تابعة لـ"فولكسفاجن" يؤثر على 800 ألف سيارة كهربائية

وكالات

أفادت مجلة شبيجل الألمانية أن تسريبا للبيانات في شركة البرمجيات "كارياد" التابعة لشركة "فولكسفاجن" الألمانية، كشف بيانات شخصية لمالكي سيارات كهربائية في أوروبا على الإنترنت.

وذكرت المجلة الجمعة أن بيانات حركة 800 ألف مركبة ومعلومات الاتصال بمالكيها كانت متاحة عبر منصة التخزين السحابي التابعة لشركة أمازون.

وأضافت أنه كان يمكن الاطلاع على بيانات الموقع الدقيق لـ460 ألف سيارة من إنتاج شركات "فولكسفاجن" و"سيات" و"أودى" و"سكودا".

وقالت مجموعة "فولكسفاغن" في بيان إن الخطأ قد تم تصحيحه منذ ذلك الحين، ولم تتأثر المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور أو بيانات الدفع.

وأضاف البيان أنه لم يصل أحد إلى البيانات باستثناء مجموعة القرصنة المعروفة باسم "نادي الفوضى الحاسوبية" التي نبهت شركة كارياد إلى الخطأ في 26 نوفمبر.

وأشار البيان إلى أن البيانات التي تأثرت بالتسريب هي تلك التي تخص فقط سيارات محددة تم تسجيلها للخدمات عبر الإنترنت وقامت بتفعيل الاتصال عبر الإنترنت.