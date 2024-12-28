بايدن يعتزم تقديم مساعدات عسكرية لكييف بأكثر من مليار دولار قبل مغادرته

وكالات

قال مسؤولون أمريكيون الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخطط لإرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.25 مليار دولار قبل أن يغادر الرئيس الحالي منصبه في يناير.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن "حزمة المساعدات تشمل كمية كبيرة من الذخيرة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي صواريخ ناسماس وهوك، وصواريخ ستينغر، بالإضافة إلى قذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم".

وأشاروا إلى أنه "من المتوقع الإعلان الرسمي عن المساعدة في 30 ديسمبر"، فيما أوضحوا أن "هدف الإدارة المنتهية ولايتها هو إرسال أكبر قدر ممكن من المساعدات العسكرية إلى كييف قبل مغادرة بايدن السلطة في 20 يناير 2025".

وذكر منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة ستنقل مساعدات عسكرية لأوكرانيا في الأيام المقبلة تتضمن معدات دفاع جوي.

وأكدت موسكو أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا سيعرقل مفاوضات التسوية، ولن يساهم سوى في إطالة أمد الصراع، كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لكييف ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي.