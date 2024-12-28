الطقس اليوم فى كفر الشيخ.. بارد نهارا شديد البرودة ليلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

يسود طقس بارد بمحافظة كفر الشيخ اليوم السبت، 28 ديسمبر 2024م وغائم نهارا، شديد البرودة ليلًا، وهبوب ورياح شديدة تؤدي إلي اضطراب رحلات الصيد، واحتمال سقوط أمطار خفيفة على المناطق الشمالية، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظة اليوم طقس مائل للبرودة وغائم جزئيًا نهارًا، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر، مع فرص لسقوط الأمطار، ويبلغ ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 2متر إلى 2.5 متر، وسرعة الرياح نحو 25 كيلو مترا في الساعة مما يؤدي إلى إضراب رحلات الصيد.

ووجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، برفع درجة الاستعداد للتدخل السريع في وقت حدوث التقلبات الجوية الطارئة وهطول الأمطار على مدن وقرى المحافظة، لسرعة شفط المياه الناتجة عنها وتسيير حركة السيارات والمركبات والمواطنين حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم في حالة هطول الأمطار الغزيرة، والاستعداد لأي حالات طارئة خلال الفترة القادمة.

وأشارت هيئة الأرصاد المصرية إلى استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، ودرجة الحرارة على القاهرة 14 درجة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 10 درجات.

وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار أحيانا كما يستمر نشاط الرياح غدا على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.