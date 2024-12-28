البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية فى 6 يناير

كتبت - بتول عصام

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد يوم 6 يناير بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بعد فترة صوم للكنيسة الأرثوذكسية دامت 43 يوما، وتعبر هذه المدة عن الآتي:

- 40 يوما لاستقبال المسيح، كما صام موسى 40 يوما.

- 3 أيام لتذكر معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

جدير بالذكر أن صوم الميلاد هو صوما من الدرجة الثانية أي تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.