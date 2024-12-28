الاتحاد الأوروبى يدعو لإجراء تحقيق مستقل فى حادث الطائرة الأذرية المنكوبة

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دعا الاتحاد الأوروبى اليوم /السبت/ إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل فى حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذرية بالقرب من مطار "أكتاو" فى غرب كازاخستان يوم الأربعاء الماضى والذى أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة 29 آخرين.



ذكر ذلك تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) فى نشرته الناطقة بالإنجليزية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.



ووفقا للبيانات الأولية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تقل 37 مواطنا من أذربيجان، و6 من كازاخستان، و3 من قرغيزستان، و16 من روسيا.



وكانت الطائرة المنكوبة فى طريقها من العاصمة الأذرية (باكو) متجهة إلى مدينة "جروزني" فى الشيشان، قبل أن تقوم بتغيير مسارها إلى مطار "أكتاو" غربى كازاخستان بسبب الضباب الكثيف .