الإدارة العسكرية السورية تنفى أنباء دخول قواتها قاعدة حميميم الروسية

وكالات

نفت الإدارة العسكرية في سوريا صحة الأنباء المتداولة حول دخول قوات إدارة العمليات العسكرية إلى قاعدة "حميميم" الروسية بريف اللاذقية واعتقال عدد من الضباط السوريين.

ونفى مسؤول في مكتب العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العسكرية السورية صحة الشائعات المتداولة حول "دخول قوة من جهاز الأمن العام إلى قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، وخرجوا منها ومعهم مجموعة من المجرمين الذين سيعلن عن أسمائهم لاحقا".

وأفادت قناة "غرفة عمليات ردع العدوان" على "تلغرام" بأن "جميع الأخبار التي تتحدث عن دخول قوات إدارة العمليات العسكرية إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية واعتقال عدد من ضباط نظام الأسد البائد منفية وعارية عن الصحة".

وأضافت: "مقاتلو العمليات العسكرية ثبتوا حواجز قرب بوابة المطار".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا كاذبة حول "دخول قوة من جهاز الأمن العام إلى القاعدة واعتقال مجموعة من الضباط السوريين".

وأفاد مصدر مطلع لوكالة "تاس"، بأن السلطات السورية الانتقالية لا تخطط لخرق الاتفاقات التي تستخدم بموجبها روسيا القواعد العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في المستقبل القريب.