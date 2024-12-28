استشهاد 10 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على بيت حانون

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استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال قصف منزلا يعود لعائلة الزعانين فى بيت حانون فجر اليوم السبت، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,484 ألف مواطن فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,090 ألف آخرين.



وفى نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة روجيب شرق نابلس.



ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت روجيب، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، كما اختطفت قوات خاصة إسرائيلية شابا فى شارع القدس شرق مدينة نابلس.



على صعيد متصل ، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،فى بيان ،أن الاحتلال الإسرائيلى يستغل فشل مجلس الأمن الدولى فى تحمل مسؤولياته القانونية، إذ تمعن فى التنكيل بالشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وتسابق الزمن لتحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة، عبر تصعيد مجازره وتهجير السكان وتدمير مستشفيات القطاع ونسف جماعى لمنازل المواطنين.



وعبرت الوزارة عن استنكارها لتعايش المجتمع الدولى مع مشاهد الإبادة الجماعية والتهجير للشعب الفلسطيني، والتى بلغت حد "التواطؤ العلني" مع هذا الكم الهائل من الخروقات للقانون الدولى دون رقيب أو حسيب.



وأشارت إلى أن مؤسسات الشرعية الدولية تفقد مصداقيتها وتتآكل شرعياتها كلما طال أمد الإبادة، مطالبة مجلس الأمن بتطبيق قراره 2735 الذى ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة فى قطاع غزة كما فى الضفة الغربية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية فى الضفة بما فيها القدس.