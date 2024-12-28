اليوم السابع
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استخبارات موسكو: المخابرات الأمريكية والبريطانية تخطط لشن هجمات على قواعد عسكرية روسية في سوريا

السبت، 28 ديسمبر 2024 11:39 ص
استخبارات موسكو: المخابرات الأمريكية والبريطانية تخطط لشن هجمات على قواعد عسكرية روسية في سوريا الكرملين
أ ش أ

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أعلنت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم /السبت/ أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تخطط لشن سلسلة من الهجمات الإرهابية على القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

وأوضحت الوكالة - في بيان لها - أن أجهزة الاستخبارات البريطانية تعمل على وضع خطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية على المنشآت العسكرية الروسية في سوريا، وتتضمن الخطط استخدام مسلحين من تنظيم (داعش) الإرهابي الذين أفرجت عنهم السلطات الجديدة مؤخرا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وجاء في البيان: "لقد كلف ممثلو جهاز الاستخبارات العسكرية البريطاني ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مؤخرا زعماء داعش الخاضعين لسيطرتهم في سوريا بشن سلسلة من الهجمات على القواعد العسكرية الروسية.

 







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