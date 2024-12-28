إعلام إسرائيلى: جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند قديمة لتفجير منازل شمال غزة

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند قديمة لتفجير أطنان من المتفجرات في منازل الفلسطينيين شمالي قطاع غزة.

قال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، إنَّ أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

وأضاف، في بيانٍ: "الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة، ونحتاج وقفًا لإطلاق النار وتدفقًا فوريًا للإمدادات الضرورية بما في ذلك إمدادات الشتاء".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.