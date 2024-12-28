أول أداة ذكاء اصطناعي في العالم لتحديد مخاطر الإصابة بمرض السكري.. ماذا تعرف عنها

كتبت فاطمة خليل

تطلق هيئة الصحة البريطانية NHS في إنجلترا تجربة أول أداة ذكاء اصطناعي في العالم يمكنها تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى، فى هذا التقرير نتعرف على تفاصيل عن هذه الأداة الجديدة، بحسب موقع تايمز ناو.

وكشف التقرير عن أن الأطباء والعلماء طوروا أداة ذكاء اصطناعي تحويلية - يمكنها التنبؤ بالمعرضين لخطر الإصابة بهذه الحالة - قبل 13 عامًا من بدء تطورها.



تحلل التكنولوجيا قراءات تخطيط القلب (ECG) أثناء عمليات مسح القلب الروتينية. وبهذا، يمكنها اكتشاف التغييرات الدقيقة التي عادة ما تكون صغيرة جدًا بحيث لا يمكن ملاحظتها بواسطة العين البشرية.

وفقًا لصحيفة The Guardian، ستبدأ هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجربة الأداة في عام 2025 في أمبريال كوليدج لندن وChelsea and Westminster Hospital NHS Foundation Trust.

قال الدكتور ليبور باستيكا، زميل التدريب على الأبحاث السريرية في امبريال كوليدج لندن، "إن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات هائلة لتحويل الرعاية التي يمكن أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في الصحة. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لفتح رؤى مخفية داخل بيانات تخطيط القلب، يمكن أن يكون Aire-DM ثوريًا في تحديد مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في المستقبل في وقت مبكر".

وأضاف أن هذه ستكون طريقة رخيصة وسهلة الوصول وغير جراحية للتنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت مبكر.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأداة أيضًا تحديد أوقات التنشيط الكهربائي الأطول وحتى الاختلافات في طريقة إعادة تعيين الإشارات الكهربائية للقلب.



ورغم أن هذه التغييرات تبدو طفيفة، إلا أنها مهمة للغاية في الكشف عن تأثيرات مرض السكري على بنية القلب ووظيفته.