أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت فى كفر الشيخ.. الطماطم بـ 5 جنيهات

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد أسعار الخضروات والفاكهة بكفر الشيخ استقراراً، اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، مثل: الطماطم، والبطاطس، فيما واصلت الفواكه الاستقرار في أسعارها.

أسعار الخضراوات

وجاءت أسعار الخضراوات، بأسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، كالتالي: البطاطس 10 جنيهات، الفلفل 25 جنيه، الخيار 25 جنيه، الجزر 10 جنيهات، الكوسة 15 جنيه، الباذنجان 10 جنيهات، الطماطم ما بين 5 لـ 7.5 جنيه، شطة خضراء 25 جنيه، البصل 15 جنيه، البطاطا بـ 10 جنيهات، الليمون 40 جنيه.

أسعار الفاكهة

أما عن أسعار الفاكهة داخل أسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، فجاءت كالتالي: اليوسفي 15 جنيه اليوسفي البلدي 20 جنيه، البرتقال 15 جنيه، البلح 20 جنيه، الجوافة 30 جنيه، الفراولة 60 جنيه، الأناناس ما بين 20 لـ 25 جنيه، الموز 25 جنيه، الكيوي 100 جنيه، التفاح ما بين 60 لـ 70 جنيه.