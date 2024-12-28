أسعار الخضار والفواكه اليوم السبت بأسواق جنوب سيناء

شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة بجنوب سيناء استقرارا فى أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28/12/2024 ، حيث ترواحت أسعار الخضراوات بأسواق جنوب سيناء على النحو التالى:
سعر الطماطم 8 جنيها للكيلو
سعر الكوسة 20جنيها للكيلو
سعر الفلفل الرومى 17جنيها للكيلو
سعر البطاطس 17 جنيها للكيلو
سعر البسلة 30 جنيها للكيلو
سعر البصل الأحمر 25 جنيها للكيلو
سعر البصل الأبيض 30 جنيها للكيلو
سعر الباذنجان 20جنيها للكيلو
سعر الملوخية 25 جنيها للكيلو
سعر الجزر 16جنيها للكيلو
سعر الكرنب الواحد 30جنية
سعر الفاكهة داخل سوق طورسيناء
سعر البرتقال 17 جنيها للكيلو
سعر الجوافة 30جنيها للكيلو
سعر اليوسفى 15 جنيها للكيلو
سعر الموز 25 جنيها للكيلو
سعر التفاح 70 جنيها للكيلو