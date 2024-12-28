أسعار الخضار والفواكه اليوم السبت بأسواق جنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة بجنوب سيناء استقرارا فى أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28/12/2024 ، حيث ترواحت أسعار الخضراوات بأسواق جنوب سيناء على النحو التالى:

سعر الطماطم 8 جنيها للكيلو

سعر الكوسة 20جنيها للكيلو

سعر الفلفل الرومى 17جنيها للكيلو

سعر البطاطس 17 جنيها للكيلو

سعر البسلة 30 جنيها للكيلو

سعر البصل الأحمر 25 جنيها للكيلو

سعر البصل الأبيض 30 جنيها للكيلو

سعر الباذنجان 20جنيها للكيلو

سعر الملوخية 25 جنيها للكيلو

سعر الجزر 16جنيها للكيلو

سعر الكرنب الواحد 30جنية

سعر الفاكهة داخل سوق طورسيناء

سعر البرتقال 17 جنيها للكيلو

سعر الجوافة 30جنيها للكيلو

سعر اليوسفى 15 جنيها للكيلو

سعر الموز 25 جنيها للكيلو

سعر التفاح 70 جنيها للكيلو