اليوم السابع
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السبت، 28 ديسمبر 2024 12:37 م
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أسعار الخضار والفواكه اليوم السبت بأسواق جنوب سيناء

السبت، 28 ديسمبر 2024 12:00 م
أسعار الخضار والفواكه اليوم السبت بأسواق جنوب سيناء الخضروات
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة بجنوب سيناء استقرارا فى أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28/12/2024 ، حيث ترواحت أسعار الخضراوات بأسواق جنوب سيناء على النحو التالى: 

سعر الطماطم 8 جنيها للكيلو
سعر الكوسة 20جنيها للكيلو
سعر الفلفل الرومى 17جنيها للكيلو
سعر البطاطس 17 جنيها للكيلو 
سعر البسلة 30 جنيها للكيلو
سعر البصل الأحمر 25 جنيها للكيلو
سعر البصل الأبيض 30 جنيها للكيلو 
سعر الباذنجان 20جنيها للكيلو
سعر الملوخية 25 جنيها للكيلو
سعر الجزر 16جنيها للكيلو
سعر  الكرنب الواحد 30جنية

سعر الفاكهة داخل سوق طورسيناء

سعر  البرتقال 17 جنيها للكيلو
سعر  الجوافة 30جنيها للكيلو
سعر اليوسفى 15 جنيها للكيلو
سعر الموز 25 جنيها للكيلو

سعر التفاح 70 جنيها للكيلو

 







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