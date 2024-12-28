أسعار الخضار فى أسواق دمياط اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

دمياط - هيثم مراد

تشهد أسواق محافظة دمياط استقرار في أسعار الخضروات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، وذلك عقب طرح كميات من الحاصلات الزراعية الجديدة والتي ساهمت في انخفاض أسعار بعض السلع واستقرار الأسعار داخل أسواق دمياط.

ويرصد "اليوم السابع" في التقرير التالي، أسعار الخضروات في دمياط اليوم 28 ديسمبر 2024 والتى جاءت كما يلي:

تراوحت أسعار البطاطس من 6.5 إلى 12 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار الطماطم من 5.5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

بلغت أسعار البصل 15 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الثوم 120 جنيها للكيلو.

تراوحت اسعار البسلة من 20 إلى 30 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار الباذنجان البلدى من 7.5 إلى 12 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار الفلفل الاخضر 30 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفاصوليا الخضراء 12 جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار الكوسة 10 جنيهات للكيلو.

تراوحت أسعار الليمون من 40 إلى 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار السبانخ 12 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار القلقاس 10 جنيهات للكيلو.