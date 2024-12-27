7 أسباب تجعلك تبدأ يومك بتناول هذا المشروب في الشتاء

كتبت مروة هريدى

فصل الشتاء يحتاج عادة لتناول المشروبات الدافئة من أجل الشعور بالدفء مع برودة الطقس، ويعتبر مشروب القرفة أحد أهم هذه المشروبات خاصة عند تناوله في الصباح، فهى محملة بالعناصر الغذائية وتمنحك الدفء اللازم خاصة في الشتاء، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تحتوي ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة على 6 سعرات حرارية و2 جرام من الكربوهيدرات و1 جرام من الألياف الغذائية و0.1 جرام من السكر و0.1 جرام من الدهون وفيتامين K وA و 26 مجم من الكالسيوم و 0.4 مجم من المنجنيز و1 مجم من المغنيسيوم و11 مجم من البوتاسيوم.

فيما يلى.. 7 فوائد لتناول مشروب القرفة في الصباح خلال فصل الشتاء:



معزز للدفء

يقال أن القرفة تحتوي على خصائص تدفئة متأصلة، مما يجعلها إضافة مثالية لأيام الشتاء، ومن المعروف أنها تحفز الدورة الدموية وتساعد في مكافحة الطقس البارد من خلال تعزيز الدفء داخل الجسم.

تعزيز المناعة

تحتوي القرفة على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات قد تساعد في دعم جهاز المناعة، وقد يساهم تضمين ماء القرفة في نظامك الغذائي في تعزيز صحة المناعة بشكل عام.

فقدان الوزن

القرفة قد تساعد في إدارة الوزن عن طريق تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز الشعور بالشبع، ويمكن أن يساعد تضمين ماء القرفة في نظامك الغذائي في تسريع معدل التمثيل الغذائي، مما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

تنظيم سكر الدم

القرفة قد تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، وقد يكون تناول ماء القرفة مفيدًا للأفراد الذين يتطلعون إلى إدارة مستويات السكر في الدم.

خصائص مضادة للميكروبات

خصائص القرفة المضادة للميكروبات تجعلها مثالية لمكافحة التهابات الشتاء، وقد يساهم الاستهلاك المنتظم للقرفة خاصة في الصباح في تعزيز دفاع الجسم ضد مسببات الأمراض المختلفة.

غنية بمضادات الأكسدة

القرفة غنية بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب في الجسم، وتلعب مضادات الأكسدة دورًا حاسمًا في دعم الصحة العامة.

تأثير مضاد للالتهابات

وفقًا لتقرير صادر عن المكتبة الهندية للطب، يمتلك مستخلص ماء القرفة تأثيرًا مضادًا للالتهابات، ووفقًا للدراسة أخرى، تحتوى القرفة على مركبات مثل تمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

كيفية صنع ماء القرفة

اغلي عود قرفة أو القرفة المطحونة في الماء، واتركه منقوعًا لمدة 10-15 دقيقة، وصفي الماء، ويمكنك إضافة شريحة من الليمون أو ملعقة من العسل لتعزيز النكهة