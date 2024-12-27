6443 مستفيدة من الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، استهدفت حوالي 6443 مستفيدة خلال مرحلتيها، في الفترة من 15 وحتى 26 ديسمبر بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، حيث حصلت 3282 مستفيدة على خدمات تنظيم الأسرة خلال الإسبوع الأول بمدن الإسماعيلية، القصاصين، أبوصوير والقنطرة غرب وحصلت 3160 مستفيدة خلال الاسبوع الثاني بمدن التل الكبير، فايد والقنطرة شرق.

وأشارت وكيل وزارة الصحة أن الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة تأتي تطبيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتنفيذًا لخطة وزارة الصحة والسكان بالاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة، انطلقت أعمال الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة، بالإضافة لعمل ندوات توعوية لتعزيز الوعي لدى الأسرة المصرية، ومكافحة الشائعات المرتبطة بصحة الأم والطفل، خاصة ما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة، فضلاً عن تقديم المشورة بأهمية المباعدة بين الولادات.

وقالت الدكتورة إيمان الحماقي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإسماعيلية، أن الحملة لاقت إقبال كثيف من السيدات خلال مرحلتيها الأولى والثانية، حيث تم خلالها حصول 5448 منتفعة على وسيلة لتنظيم الأسرة، و982 كشف نسا و106 متابعة حمل و448 سونار ومتابعة وسيلة، مشيرًة إلى تقديم الرائدات الريفيات المشورة والتوعية لعدد 6442 مستفيدة بأهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة بالوحدات الصحية والعيادات، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر.

