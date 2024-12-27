اليوم السابع
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4 طرق لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد.. تعرف عليها

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 02:00 ص
4 طرق لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد.. تعرف عليها قطار -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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توفر الهيئة القومية للسكة الحديد، عدة طرق للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق مختلفة للدفع، وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول علي تذاكر السفر من خلال :

1) شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة
2) مكاتب الهيئة المنتشرة خارج المحطات
3) الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets
4) الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الإلكترونية Play store & App store.







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حجز القطارات

حجز تذاكر القطارات

السكة الحديد



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