واشنطن تعرقل إصدار تقرير دولي يكشف دور إسرائيل في المجاعة بغزة

كتبت : نهال أبو السعود

سحبت منظمة رائدة تراقب أزمات الغذاء فى جميع أنحاء العالم تقريرا جديدا هذا الأسبوع يحذر من مجاعة وشيكة فى شمال غزة تحت ما أسمته "الحصار الإسرائيلى شبه الكامل"، بعد أن طلبت الولايات المتحدة التراجع عنه، وفقًا لما قاله مسؤولون أمريكيون لوكالة أسوشيتد برس.

أثار التحدى العام النادر من إدارة بايدن لعمل نظام الإنذار المبكر بالمجاعة الممول من الولايات المتحدة، والذى من المفترض أن يعكس التحليل القائم على البيانات من قبل خبراء محايدين، اتهامات من شخصيات المساعدات وحقوق الإنسان بالتدخل السياسى الأمريكى المحتمل، وأشارت الوكالة إلى أن اكتشاف المجاعة سيكون توبيخًا لحليف الولايات المتحدة الوثيق إسرائيل، التى أصرت على أن حربها التى استمرت 15 شهرًا فى غزة تستهدف حماس وليس ضد سكانها المدنيين.

وصف السفير الأمريكى لدى إسرائيل جاكوب لو فى وقت سابق من هذا الأسبوع التحذير الذى أصدرته المجموعة المعترف بها دوليًا بأنه غير دقيق و"غير مسؤول". وقال لو والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، التى تمول مجموعة المراقبة، أن النتائج فشلت فى تقديم تفسير سليم للظروف المتغيرة بسرعة فى شمال غزة.

ورفضت السفارة الأمريكية فى إسرائيل ووزارة الخارجية التعليق، وأكدت منظمة فيوز يوم الخميس أنها تراجعت عن تحذيرها من المجاعة فى غزة، وقالت إنها تتوقع إعادة إصدار التقرير فى يناير مع بيانات وتحليلات محدثة.، وقال لو: "نحن نعمل ليل نهار مع الأمم المتحدة وشركائنا الإسرائيليين لتلبية الاحتياجات الإنسانية - وهى كبيرة - والاعتماد على بيانات غير دقيقة أمر غير مسؤول".

وأكدت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لأسوشيتد برس أنها طلبت من منظمة مراقبة المجاعة سحب تحذيرها المتصاعد من المجاعة الوشيكة، والذى صدر فى تقرير مؤرخ يوم الاثنين.

قالت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فى تقريرها الذى سحبته إنه ما لم تغير إسرائيل سياستها، فإنها تتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يموتون من الجوع والأمراض المرتبطة به فى شمال غزة إلى ما بين اثنين و15 شخصًا يوميًا فى وقت ما بين يناير ومارس، مشيرة إلى أن الحد الأدنى المعترف به دوليًا للوفيات بسبب المجاعة هو حالتان أو أكثر من الوفيات يوميًا لكل 10 آلاف شخص.

تم إنشاء شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة من قبل وكالة التنمية الأمريكية فى الثمانينيات وما زالت تمولها. ولكن الغرض منها هو تقديم تقييمات مستقلة ومحايدة ومستندة إلى البيانات لأزمات الجوع، بما فى ذلك فى مناطق الحرب. تساعد نتائجها فى توجيه القرارات بشأن المساعدات من قبل الولايات المتحدة والحكومات والوكالات الأخرى فى جميع أنحاء العالم.