نهر القيامة الجليدى.. حقائق مخيفة عن أكثر ممر مائى يهدد العالم

فاطمة شوقى

"نهر القيامة الجليدى" .. أثار حالة من الرعب والقلق لدى خبراء العالم، وهو نهر نهر ثويتس الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، والذى حصل على هذا الإسم بسبب قدرته على إغراق السواحل في جميع أنحاء العالم حال انهياره، وتشير إحدى الدراسات الأخيرة إلى أن النهر الجليدي قد يبدأ قريبا في الانهيار في المحيط مثل صف من أحجار الدومينو، حيث إن مساحة النهر تقترب من مساحة فلوريدا الأمريكية.



نهر القيامة

يفقد 50 مليار طن من الجليد سنويا ويرفع مستوى سطح البحر إلى 3 أمتار

وأطلق العديد من الخبراء تحذيرات من اقتراب ذوبانه حيث يفقد ثويتس سنويًا حوالي 50 مليار طن من الجليد، كما أن هذا النهر الجليدى يحتوى على ما يكفى من المياه لرفع مستوى سطح البحر من 60 سم إلى أكثر من 3 أمتار، وقال تيد سكامبوس، عالم الأبحاث الرئيسي في المعهد التعاوني لأبحاث العلوم البيئية (CIRES) ورئيس الاتحاد الدولى "يشكل ثويتس تهديدا كبيرا على المدى القصير".



نهر القيامة الجليدى



وقال أيضا خبير المناطق القطبية ماتيو مورليجيم، إن المجتمع العلمى الدولى يدق الآن أجراس الإنذار بعد نشر تقرير جديد من مشروع التعاون الدولى لنهر ثويتس الجليدى، والذى أكد ذوبان النهر بشكل متسارع ، مما سيساهم في ارتفاع مستوى البحر على مستوى العالم.





تشققات وصدوع في النهر الجليدى

رأى الباحثون أن الماء الدافئ تسبب في زيادة التشققات وتسارع الذوبان بشكل أكبر من المتوقع، وقالت بريتنى شميت عالمة الأرض بجامعة كورينل إن هذه الطرق الجديدة لرصد النهر الجليدى تسمح لنا بفهم أن الأمر للا يقتصر فقط على مقدرا الذوبان الذى يحدث،كما رصد العلماء صدوع في قاعدة النهر.



نهر جليدى

ظاهرة النينيو

وفقا للخبراء فإن تغير المناخ وظاهرة النينيو أبرز أسباب بدء ذوبان نهر القيامة الجليدى ، يشهد نهران جليديان مهمان في غرب القارة القطبية الجنوبية أسرع ذوبان منذ 5000 عام، وفقًا لدراسة بحثية جديدة نُشرت في يونيو الماضي في المجلة العلمية Nature Geoscience.

هذه دراسة أجراها فريق من الباحثين الدوليين بقيادة جامعة ماين، حيث قام أعضاؤها بفحص تاريخ الأنهار الجليدية في ثويتس وباين آيلاند على الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي.



نهر

منطقة التأريض

وتشكل المياه الدافئة أيضًا تهديدًا لما يسمى "منطقة التأريض"، وهي المنطقة التي يقع فيها النهر الجليدي في قاع البحر، ويستخدم بيتر ديفيس، عالم المحيطات الفيزيائي في هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا، وفريقه الماء الساخن لحفر ثقوب وصول من سطح الجرف الجليدي إلى تجويف المحيط، على عمق مئات الأمتار أدناه، لقد اكتشفوا أن مياه المحيط في منطقة الاتصال بالأرض، وفقًا للمعايير القطبية، دافئة ومالحة أيضًا وهو ما أدى إلى إذابة الجرف الجليدي من الأسفل.



القارة القطبية

وقال بيتر واشام، الباحث المشارك في جامعة كورنيل، بدراسة منطقة التأريض أيضًا، وقام فريقه بغمر روبوت عبر البئر لأخذ قياسات للمحيط والجليد وقاع البحر في هذه المنطقة. لقد رسموا خريطة لهذه الخصائص إلى النقطة التي يتلامس فيها الجليد مع قاع البحر. ويصف واشام منطقة التأريض بأنها "فوضوية"، حيث تحتوي على مياه دافئة وجليد شديد الانحدار يسمح للمياه بإذابة الطبقة الجليدية بسرعة من الأسفل.

هذا ليس كل شيء ..

اكتشف الباحثون عند منبع هذا الخط المائي أن المد والجزر يضخ الماء الدافئ تحت الغطاء الجليدي المجاو، وهو ما يمثل خطورة شديدة ، لتسارع عملية ذوبان الجليد ، وقال ليزي كلاين، الأستاذة المساعدة في كلية لويس وكلارك، وفريقها بعد دراسة آلية ضخ المد والجزر التي تدفع الماء الدافئ فعليًا بين الجليد والصخر في ثويتس ، إن "هذه الحركة تعمل كرافعة، تضخ الماء تحت الغطاء الجليدي. بالإضافة إلى ذلك، في أسفل منطقة التأريض في أسفل الجرف الجليدي العائم، يؤدي التمدد المستمر والذوبان إلى إنشاء قنوات طويلة عبر الجليد يمكن أن تتدفق من خلالها المياه، مما يؤثر على استقرار الجرف الجليدي على المدى الطويل، ومن الممكن حدوث فقدان كبير للجليد في غضون عدة عقود.

وقال الخبير سكامبوس: "إذا انهار نهر ثويتس، فإنه سيأخذ معه معظم الجليد الموجود في غرب القارة القطبية الجنوبية". "لهذا السبب من الضروري أن تكون لدينا فكرة أوضح عن كيفية تصرف النهر الجليدي خلال الـ 100 عام القادمة."