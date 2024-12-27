ننشر أسماء المتوفين الستة بحريق شقة المنيب

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق شقة تسبب فى وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالمنيب وهم فايزة أحمد 60 سنة، علي مصطفى 41 سنة وشقيقته "همت 38 سنة" و3 أطفال أشقاء، رحيم إبراهيم 13 سنة، يُسر 6 سنوات، وتمارا 4 سنوات، وتم نقلهم للمستشفى.

وكانت أسرة بالكامل لقيت مصرعها بالاختناق إثر حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق السادس بشارع السماح فى منطقة المنيب ، وعلى الفور تمت السيطرة عليه وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المنيب وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

وتبين وفاة 6 اشخاص نتيجة للاختناق بسبب الأدخنة الكثيفة داخل الشقة وتم نقلهم الي مستشفى أم المصريين.