مصادرة سيارات وتجميد حسابات مصرفية.. إسبانيا تفكك عصابة لتهريب الكوكايين

كتبت ـ فاطمة شوقى

صادر الحرس المدني الإسباني 500 ألف يورو و10 سيارات وهواتف محمولة، كما قام بتجميد 51 حسابًا مصرفيًا لمنظمة قامت بإدخال الكوكايين من أمريكا اللاتينية، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية .

وجرت العملية في 18 ديسمبر الماضى في عدة مقاطعات بالأندلس جنوبي إسبانيا، وانقسمت إلى خطين للعمل، الأول يهدف إلى منع إدخال المخدرات إلى أوروبا من خلال استخدام وسائل مختلفة، والثاني يركز على تفكيك الجهاز المالي واللوجستي للمنظمة الإجرامية.

وكشف كلا التحقيقين عن وجود منظمة إجرامية نشطة للغاية، لها صلات في كولومبيا وبنما والبرتغال، مكرسة لإدخال الكوكايين والحشيش من أمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا، وأفادت السلطات أن المتاجرين يستخدمون الحاويات والمراكب الشراعية والقوارب عالية السرعة، بالإضافة إلى الطائرات الترفيهية أو الخاصة.

واكتشفت الشرطة كيف تعمل المنظمة بتنوع في أي مكان في العالم، ولها روابط في مختلف دول أمريكا اللاتينية، وكذلك في البرتغال، وتمكنت هذه المنظمة من تنفيذ ما يصل إلى ست عمليات في وقت واحد لإدخال الكوكايين عبر الموانئ الأوروبية، وكذلك من خلال استخدام القوارب الترفيهية وعالية السرعة إلى السواحل الإسبانية والبرتغالية.

وتم خلال العملية ضبط 278 كيلوجراما من الكوكايين و3831 كيلوجراما من الحشيش. وبالمثل، تم إجراء 18 إدخالاً وعمليات بحث في مواقع مختلفة في ولبة.

شبكة إجرامية لتجار الكوكايين

في المجمل، تم الاستيلاء على أكثر من 500 ألف دولار نقدًا، و10 سيارات، ودراجة مائية، والعديد من الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر، والوثائق المتعلقة بغسل الأموال واستخدام العملات المشفرة، وتم حظر 51 حسابًا مصرفيًا، وخمسة عقارات.

وحصل الحرس المدني على تعاون دولي من كولومبيا وبنما والولايات المتحدة (DEA) والمملكة المتحدة (NCA) والبرتغال (الشرطة القضائية والحكومة الوطنية العامة) وفرنسا (OFAST)، وكذلك مع اليوروبول، بعد أن نفذوا أنشطة تشغيلية. في كولومبيا وجيانا وبنما وفرنسا والبرتغال على من تم التحقيق معهم.



