مسلسل ساعته وتاريخه.. متى يكون حب كرة القدم مرضيا؟

كتبت مروة محمود الياس

ناقشت الحلقة السابعة من مسلسل ساعته وتاريخه، الذى يذاع عبر فضائية Dmc فى تمام العاشرة مساءً يومى الخميس والجمعة قضية سرقة شغلت الرأى العام فى مصر مطلع العام الماضى لدرجة أن عددا من وسائل الإعلام العربية والعالمية اهتمت بنشر تفاصيلها.

عنوان الحلقة "الحذاء الذهبي" ويشارك في بطولتها النجم أحمد داش والطفل عمر شريف وعدد من مواهب برنامج كاستنج ومنهم ياسر الوكيل وموريس مينا ومحمد عطية، الحلقة كتبتها دينا ماهر ومن إخراج عمرو سلامة.

ويظهر الطفل في المسلسل يعشق كرة القدم، وهنا نتحدث عن هوس كرة القدم أو هوس الرياضة بشكل عام، الذي يعد نوعا من الاضطراب وأنواع الهوس المعروفة، التي تفرقها بسهولة بين التفضيلات العادية وبين الهوس المرضي، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع the conversation.

وفقا للتقرير فإن هناك بعض العلامات التي تؤكد لك أنك في حالة إدمان أو هوس بكرة القدم أو بمتابعة فريقك أو برياضة من الرياضات الأخرى، ومن أهم هذه العلامات التي تظهر واضحة على من يعاني هذا الاضطراب، ارتباط الحالة المزاجية بحالة فريقك، وبطبيعة مبارياته، والتحكم الكامل في نفسيتك.

أعراض هوس كرة القدم



ـ تظهر الأعراض عندما لا ترى فريقك، أو عندما لا تستطيع لعب كره القدم المفضلة إليك، تلك الأعراض التي تظهر في حالة ارتعاش واضطرابات مزاجية حادة وقلق حاد وغيرها.

ـ عرض آخر يظهر عليك وهو عندما يصبح مشاهدتك لفريقك أو لعبك للكرة هو محور حياتك وأهم نشاط يمكن أن تفعله يغير من مشاعرك وسلوكك وتعاني من انشغال تام بالتفكير فيه على الدوام، وعلى مدار اليوم.

ـ عندما تعاني من انتقادات لاذعة ممن حولك ووصفك بأنك مدمنا على هذه الرياضة.

ـ عندما يعرقل حبك لهذه الرياضة سريان يومك الطبيعي وعلاقاتك الاجتماعية، وكذا أسلوب حياتك الذي يتعرقل ويقف بسبب هذا الهوس.

ـ عندما تعلق كل أنشطتك اليومية ومزاجك بهذا النوع من الهوس الرياضي.

ـ ظهور أعراض مثل القلق والتوتر والرعشة والحزن الشديد والاكتئاب والمزاجية العالية والعصبية، كلها تظهر عند خسارة فريقك المفضل أو عندما لا تستطيع ممارسة الرياضة التي تكون مهووس بها.

هذا الهوس وفقا للتقرير وتختلف درجاته من شخص إلى آخر ويمكن علاجه السيطرة عليه من خلال الطبيب المختص الذي يرى حاله ويحدد درجة الهوس،علاج الهوس يكون غالبا بتعديل السلوك وعلاج معرفي سلوكي لتغيير طريقه التفكير والتعلق المرضي بهذه الرياضة.