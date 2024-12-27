محافظ كفر الشيخ يعلن إدراج المجزر الرئيسى ضمن خطة تطوير المجازر

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، أنه تم إجراء المعاينة النهائية لإدراج مجزر كفرالشيخ العمومي ضمن خطة تطوير المجازر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام، ولجنة وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار وزيرة التنمية المحلية لشئون الطب البيطرى، و أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور فتحي عبد العال، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وممثلي جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم إعداد المقايسات وفقًا للاشتراطات البيطرية العالمية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المجازر، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات البيطرية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن هذه الخطوة تعد جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين القطاع البيطري بالمحافظة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سلامة الغذاء، مقدمًا الشكر للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن تطوير المجزر العمومي يأتي ضمن استراتيجيات الدولة لتعزيز جودة الخدمات الصحية والبيطرية، مما يسهم في تحسين صحة المواطنين ويعزز الأمن الغذائي بالمحافظة.