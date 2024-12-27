محافظ الشرقية ورئيس نادي الصيد يفتتحان موسم مراقبة وجمع عينات الطيور.. صور

كتب رامى ناجى

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والمهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد فعاليات موسم مراقبة ومشاهدة وجمع عينات الطيور لعام 2025/2024 ، والتى تنظمه الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بالتعاون مع نادى الصيد ، وذلك ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية التابعة لنادي الصيد وتغطى مساحة 1741 فدانا تقريباً وتضم 32 لبدة تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوروبا هرباً من الصقيع ، والتي تبدأ في الفترة من أوائل ديسمبر وحتى منتصف مارس من كل عام..

حضر الافتتاح المهندس أحمد مجيب عضو مجلس إدارة النادى ، محمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي والعميد أحمد خيري نائب المدير التنفيذى لشئون الرماية وقيادات محافظة الشرقية وممثلين عن وزارة السياحة والاثار والهيئة العامة المصرية والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأعرب رئيس مجلس ادارة نادي الصيد المصري عن سعادته بتواجد محافظ الشرقية لافتتاح موسم مراقبة الطيور المهاجرة علي أرض المحافظة، مشيراً إلى أن صيد ومراقبة الطيور المهاجرة يجذب السائحين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في نشاط الصيد وجمع العينات.

مؤكداً أن نادي الصيد له رسالة ودور هام فى خدمة ودعم سياسات الدولة فيما يخص شئون البيئة والمجتمع ،كما تم مناقشة أوجه التعاون بين نادي الصيد ومحافظة الشرقية فى مجالات الاستثمارات السياحية والبيئة.



موسم مراقبة وجمع عينات الطيور موسم مراقبة وجمع عينات الطيور



محافظ الشرقية ورئيس نادي الصيد يفتتحان موسم مراقبة وجمع عينات الطيور محافظ الشرقية ورئيس نادي الصيد يفتتحان موسم مراقبة وجمع عينات الطيور



محافظ الشرقية محافظ الشرقية



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