متحدث الوزراء: جهود مستمرة للحفاظ على المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية

كتب الأمير نصرى

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن وزير التموين والتجارة الداخلية قال خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بلجنة مخرجات ضبط الأسواق، إن هناك جهود تتم للحفاظ على المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية، ويتم الحفاظ على هذا المخون بصفة دورية".

وأضاف محمد الحمصانى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن وزارة التموين تحرص على أن يكون لديها مراكز لوجستية والقدرة على تخزين السلع الرئيسية وتوفير المخزون من السلع.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن فكرة "سوق اليوم الواحد" جاءت لما تم رصده من زيادات غير مبررة للسلع نتيجة تداولها عبر حلقات الوسيط والتى تثقل كاهل المواطنين، وهذه الأسواق شهدت نجاحا كبيرا، وتم توفير وإتاحة السلع داخل هذه الأسواق داخل 15 محافظة بواقع 18 سوق، وجارى تنفيذ 9 أسواق جديدة داخل محافظات أخرى، ويتم إتاحة السلع بكميات كافية.