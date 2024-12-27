كعكة تثير قلقا فى مدينة برازيلية بعيد الميلاد.. تسببت فى وفاة 3 أشخاص وإصابة 7

كتبت ـ فاطمة شوقى

لقى 3 أشخاص مصرعهم بسبب تناول "كعكة" في مدينة توريس الساحلية على ساحل ريو جراندى دو سول البرازيلية ، بالإضافة إلى إصابة 7 أشخاص آخرين ، خلال احتفالات عيد الميلاد ، مما أثارت حالة من القلق حول تناول نفس نوع الكيكة خلال الاحتفالات.

وأشارت صحيفة لا باتيا الإسبانية إلى أن أسرة برازيلية هي أول من أبلغ عن هذه كعكة بعد أن توفى منها امرأتين، وإصيب طفل ، بحالة من التسمم ، وذلك عندما بدأت تشعر بحالة من عدم الراحة بعد تناول الكعكة.



توفيت الضحية الأولى في مركز الرعاية العاجلة حيث ذهبوا لطلب المساعدة. وتم نقل الآخرين إلى مستشفى نوسا سينهورا دوس نافيجانتس في توريس، حيث حدثت للأسف حالة الوفاة الثانية، وأيضا الثالثة.



وتحقق السلطات في أسباب هذا الحدث، مع الاشتباه في حدوث تسمم أو تسمم غذائي باعتباره الفرضية الرئيسية. وتم إرسال جثث الضحايا إلى المعهد العام للخبرة لتشريحها، في حين ستخضع الكعكة وغيرها من الأطعمة التي تستهلكها الأسرة لفحص الخبراء.