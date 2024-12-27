كازاخستان .. العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الأذرية المنكوبة

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أعلنت السلطات في كازاخستان العثور على الصندوق الأسود الثاني لطائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذرية التي تحطمت بالقرب من مطار "أكتاو" في غرب البلاد أول أمس الأربعاء.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على الصندوق الثاني في موقع تحطم الطائرة، حيث تأمل السلطات في أن يكشف عن أسباب الحادث الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص .. مشيرة إلى أن ممثلين عن شركة "إمبراير" البرازيلية المصنعة للطائرة سيصلون إلى كازاخستان في وقت لاحق اليوم من أجل متابعة تطورات الحادث.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تقل 37 مواطنا من أذربيجان، و6 من كازاخستان، و3 من قرغيزستان، و16 من روسيا.

وكانت الطائرة المنكوبة في طريقها من العاصمة الأذرية (باكو) متجهة إلى مدينة "جروزني" في الشيشان، قبل أن تقوم بتغيير مسارها إلى مطار "أكتاو" غربي كازاخستان بسبب الضباب الكثيف.