اليوم السابع
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قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة مساء اليوم

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 07:00 ص
قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة مساء اليوم انقطاع المياه
كتبت - مرام محمد

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كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه لمدة 6 ساعات، عن مناطق: "طريق إسكندرية الصحراوى - منشية البكارى - الطوابق فيصل - كفر غطاطى - اللبينى ومتفرعاته - أخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - کرداسة"، وذلك بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة الموافق 27/ 12/ 2024 وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 28/ 12/ 2024.

 

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال فطم خط المياه القائم قطر 1000 مم، الواقع بمسار محور ناهيا؛ لتشغيل خط مياه جديد بديلًا عن خط المياه القائم.

 

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، مشيرة إلى أن فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.







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