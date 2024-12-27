فرحة موسم حصاد الخضروات والفاكهة الشتوية فى زراعات جبال الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

فرحة وسعادة لا تتوقف في مزارع الخير غرب محافظة الأقصر، والتي بدأت منذ سنوات في اختراق الصحراء وتحويلها من اللون الأصفر إلى اللون الأخضر بالمزارع المميزة للمحاصيل الشتوية المختلفة، أبرزها الطماطم والفلفل الهالبينو والباذنجان للتصدير للخارج، وفواكه الشتاء من برتقال ويوسفي وآخرها الكنتالوب الفاكهة الأشهر في موسم الشتاء.

وفى هذا الصدد إنطلق عدد من أصحاب المزارع والعمال فى موسم جديد من مواسم الخضروات والفاكهة التى تطرح فى فصل الشتاء، ومن أبرزها الطماطم والفلفل الأخضر والباذنجان بجانب الفاكهة من برتقال ويوسفي، موضحاً أن آخرها فاكهة الكنتالوب التي تعتبر من نباتات العائلة القرعية، وبه نسبة جيدة من السكريات ويحتوي على فيتامين "أ و ج"، ويعتبر مصدر رزق وفير لأصحاب المزارع فى جنوب الأقصر، والتي تزرع في عدد من المناطق الجبلية غرب المحافظة.

وفى هذا الصدد يقول المهندس عادل زيدان أحد المتخصصين في زراعة محاصيل الشتاء في جبال غرب الأقصر، إنه تعد محافظة الأقصر واحدة من أبرز المناطق الزراعية في مصر، حيث تشتهر بزراعة المحاصيل عالية الجودة بفضل تربتها الخصبة ومناخها المناسب. ومن بين هذه المحاصيل تأتي الطماطم كواحدة من أهم المحاصيل التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، ليس فقط من خلال الزراعة، بل أيضًا من خلال عملية التجفيف، التي تضيف قيمة اقتصادية وزراعية كبيرة، موضحاً أنه يزرع الكنتالوب فى عروتين إحداهما عروة صيفية فى شهر فبراير ومارس ويعطى المحصول فى( أبريل ومايو)، وعروة نيلية فى شهر( أغسطس وسبتمبر) فى الوجه القبلى ويعطى المحصول فى شهر أكتوبر، ويتم أيضاً زراعته تحت الأنفاق فى ( ديسمبر ويناير) ويعطى المحصول فى شهر مارس، حيث أنه يزرع الكنتالوب فى الأراضى الرملية والجيرية والتى تحتوى على نسبة من الجير وأنسب الأراضى لزراعته الأراضى الصفراء والصفراء الثقيلة، ومن أصنافه الفرنساوي والهجين.

ويضيف المهندس عادل زيدان لـ"اليوم السابع"، أنه فى بداية زراعة الكنتالوب يتم حرث الأرض مرتين أو ثلاثة متعامدات، ويتم تسوية الأرض بالزحافة وتخطيط الأرض بالخطاط العميق بعرض 125 لـ150 سم، ويتم عقب ذلك تحضير الأسمدة الآتية وخلطها جيداً تمهيداً لوضعها فى بطن الخط، وهى: من20-30م3 سماد عضوى متحلل أو15-20م3 سماد بلدى +10م3 سماد كتكوت ويخلط معاً، بجانب 50 كجم سلفات نشادر، و100كجم سلفات بوتاسيوم، و50-100كجم كبريت زراعى، و150-200كجم سوبر فوسفات، حيث تخلط هذه الأسمدة الكيمياوية مع بعضها وتقلب جيداً مع السماد البلدى ثم توزع فى باطن الخطوط ثم يمشط عليها لتغطيته بالتربة، ويتم رى الأرض ريه غزيرة تمهيداً لزراعة الأرض بالطريقة الخضير(الحراثى) وتترك حتى تستحرث ثم الزراعة.

ويؤكد المهندس في زراعة محاصيل الشتاء في جبال غرب الأقصر، أنه يعتبر أصل زراعة الكنتالوب فى مصر هى من سيناء وتحديداً فى المناطق من رفح حتى وادى العريش، وبدأها المزارعين عقب تحرير سيناء فى عام 1982، بعد استصلاح الأراضى البور وحفر ابار، وتوسعت هذه الزراعة حتى أصبح " الكانتلوب " من أهم أصناف الإنتاج الزراعى فى شمال سيناء، وبدورهم نقل المزارعين من أبناء سيناء خبرة زراعته لمحافظات أخرى ونجح فيها، إلا أن الكانتلوب المزروع فى رمال سيناء لا يزال يحتفظ بطعم ولون ورائحة مختلفة، حيث أنه يتم زراعته على شبكات رى بالتنقيط، وخلال وقت زراعته مع فصل الشتاء لحمايته من برودة الأجواء تتم الزراعة تحت الخنادق البلاستيكية، ويتم رفع هذه الخنادق فى شهر 5 مع نضوجه وبداية جمعه وتسويقه، حيث أن وزن ثمرة الكنتالوب السيناوى لا يزيد عن 500 جرام، لافتا إلى أنه يسقى بمياه مالحة ومع ذلك يكون طعمه كطعم السكر.

ومن الجدير بالذكر أن محصول الكنتالوب من فواكه الشتاء، والتي يتم عزيقها من 2 لـ3 مرات حسب الحشائش مع مراعاة عند العزيق أن يكون سطحى حول جذور النبات، حتى لا تنقطع الجذور مع أخذ جزء من الريشة البطالة على الريشة العمالة حتى يكون النبات محاط بجزء كبير من التربة، ويتم تعديل النبات حتى تكون أفرع النبات على المصطبة وترفع من مجرى المياه (بطن الخط)، حتى لا تتأثر الثمار والأزهار من المياه أثناء الري وحتى لا تكون عرضه لأرجل العمال أثناء إجراء العمليات الزراعية المختلفة من عزيق وتسميد مع تغطية الثمار بأوراق النبات لحمايتها من أشعة الشمس، ويتم مقاومة الآفات والأمراض بمحصول الكنتالوب، عبر رشه بعد ريه المحاياه بالمبيدات الآتية:- (40 سم3 اورتوس اوبرمكتين لمقاومه الاكاروسات لكل 100 لتر ماء + ربع كيلو كبريت ميكرونى لكل 100 لتر ماء لمكافحة البياض الدقيقى - بعد 15 يوم من الرشة الأولى يرش بالملاثيون لمقاومة حشرة المن بمعدل ½ لتر/فدان + رادوميل بلس بمعدل 150جرام/100 لتر مياه لمقاومة البياض الزغبى)، وتنضج الثمار بعد 3-4 شهور من الزراعة حسب الصنف ويمكن الاستدلال على نضج الثمار بتحول لونها من الأخضر إلى الأصفر وظهور الرائحة العطرية المميزة للكنتالوب، ويعطى الفدان من 4-6 طن تقريباً.

ومن الجدير بالذكر إنه تحظى زراعة الطماطم ومشروعات تجفيفها أسفل الشمس الشتوية الدافئة في الظهير الصحراوى غرب محافظة الأقصر، بحالة خاصة من الدعم الكبير، حيث شهدت المحافظة توسع كبير فى تجفيف الطماطم الذي يعتبر الموسم الأبرز له في الشتاء، وآخر سبل الدعم تمثل في إنشاء وافتتاح محطة جديدة برعاية دولة اليابان والمؤسسات المتخصصة في التنمية المستدامة حول مصر، وذلك بعد النجاح الكبير في المواسم الماضية، وحققت مشروعات الطماطم المجففة غرب الأقصر نجاح كبير بتصدير أكثر من 350 طن طماطم للخارج سنوياً بسعر يفوق المليون دولار، حيث تم بيع كيلو الطماطم المجففة العام الماضى بـ3 دولار للخارج، حيث حقق مشروع "تجفيف الطماطم" فى القرى والنجوع المختلفة خطوات كبيرة وناجحة بالحصول على الدعم من وزارة الزراعة بصورة أكبر لتوفير كافة مستلزمات مناشر تجفيف الطماطم، لفتح أسواق عالمية حقيقية تنجذب لتلك المحاصيل الغنية بالخيرات من جنوب الصعيد.



الاعتماد على الطاقة الشمسية كلمة السر فى زراعات الشتاء



السعادة فى حصاد الطماطم بالمزارع الجبلية



الطماطم تحول صحراء الأقصر للون الأخضر



العمال خلال موسم الحصاد للطماطم فى مزارع جبال الأقصر



العمل فى موسم حصاد الكنتالوب بالأقصر



المزارعين خلال فرحة حصاد الكنتالوب بالأقصر



المزارعين خلال موسم حصاد الطماطم للتصدير للخارج



المزارعين خلال موسم حصاد الكنتالبوب



جانب من حصاد الباذنجان فى مزارع الجبال بالأقصر



جانب من حصاد الفلفل الأخضر فى مزارع الأقصر



جانب من حصاد اليوسفي للتصدير للخارج بمزارع الأقصر



جانب من زراعات الكنتالوب فى جبل الأقصر



حصاد البرتقال واليوسفي فى المزارع الجبلية



حصاد الكنتالوب وجمعه فى العربات بالأقصر



خروج اليوسفي من مزارع جبال غرب الأقصر



فرحة الشباب بحصاد الباذنجان فى جبال الأقصر



فرحة العمل فى مزارع جبال غرب الأقصر وتحويلها للأخضر



فرحة حصاد الكنتالوب فى مزارع غرب الأقصر



فرحة موسم حصاد الكنتالوب بالأقصر



فلفل أخضر جاهز للتصدير للخارج والتجفيف بالأقصر



مزارعين الأقصر خلال موسم حصاد الكنتالوب



موسم حصاد الكنتالوب فى جبال غرب الاقصر



ندوات ارشادية حول زراعات الشتاء فى جبال الأقصر