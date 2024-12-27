ضمن مبادرة “بداية”: تنفيذ 85 فعالية للتوعية وبناء قدرات الشباب والطلاب بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على أهمية تنظيم الندوات واللقاءات التوعوية التي تناقش قضايا مجتمعية تمس الأسرة والشباب، في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، لتعزيز مهارات الشباب وتقوية سلوكياتهم، مع نشر الوعي وغرس قيم التسامح والانتماء، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة نظمت 85 فعالية منذ انطلاق المبادرة، مستهدفة مراكز ملوي وديرمواس وسمالوط وعدداً من المدارس الثانوية والمعاهد الدينية الأزهرية والأندية الرياضية بمدينة المنيا، بالإضافة إلى مبادرات ميدانية بالشوارع والأسواق، وبكورنيش النيل، وكلية الآداب بجامعة المنيا، ومكتبة مصر العامة.

ومن جانبها، أوضحت ماريه نعيم مدير ادارة الشباب و الطلاب بالمحافظة انه تم تنفيذ 35 فعالية للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، استهدفت أكثر من 16 ألف شاب ونشء، وتم تنظيم 22 لقاء للتوعية بالقضية السكانية بالتعاون مع مديريات الصحة والسكان والأوقاف والكنيسة، مستهدفة أكثر من 2000 مواطن، كما تم عقد 7 لقاءات لمناقشة مخاطر الهجرة غير الشرعية وآليات التصدي لها، مستهدفة أكثر من 1000 شاب وشابة.

وأضافت أنه تم تنظيم 21 لقاءً بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتنمية مهارات طلاب المدارس والمعاهد الدينية، تضمنت لقاءات حوارية لمناقشة القضايا الطلابية مثل الابتزاز الإلكتروني والتنمر والإدمان والزيادة السكانية وزواج القاصرات، مستهدفة أكثر من 2000 مواطن.

