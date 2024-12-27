ضبط طالب بكلية التجارة ينتحل صفة طبيب جلدية داخل عيادة غير مرخصة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن سقوط منتحل صفة جديد بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وهو طالب بكلية التجارة بجامعة الأزهر يدعي م.ع.ع ومقيم بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وينتحل صفة طبيب جلدية و تجميل و يدير عيادة غير مرخصة ويتردد عليها المرضي و يقوم بإجراء جلسات العلاج والتجميل المختلفة.

يأتى ضمن خطة وزارة الصحة و السكان وجهود مديرية الصحة بسوهاج التي تهدف إلي تكثيف متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمنشأت الخاصة وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج و السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة و تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر و الدكتور عماد فرجاني مدير إدارة جرجا ، وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخري.



جاء ذلك خلال حملة شنتها فرق تفتيش العلاج الحر بمديرية الصحة وإدارة جرجا ضم كلا من د. محمد فقير ود. هيثم الملثمو د . مصطفى خليفة ود. ابوالحسن المصري ود. هبة محمد عبدالهادي و محمد عبدالغني مفتشي العلاج الحر ، حيث تمكن الفريق من ضبط الطبيب المزيف وهو يمارس مهنة الطب و يقوم بكتابة أدوية للمرضي بدون وجه حق أو مؤهلات تؤهله لتلك المهنة دون دراية او التزام بسياسات مكافحة العدوي مما يعد خطراً علي صحة المواطنين و علي الفور تم ضبطه و تشميع العيادة و تحرير المحاضر اللازمة وتوالت النيابة التحقيق.

