صحف بريطانية: على ترامب أن يعرض على بريطانيا صفقة الانضمام إلى الولايات المتحدة

وكالات

قالت صحيفة "تلغراف" إن على دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، أن يعرض على بريطانيا صفقة مماثلة لتلك التي عرضها مازحا على كندا للانضمام إلى الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة: "نحن البريطانيون سنكون محظوظين إذا تم عرض صفقة مثل التي عرضها ترامب بشكل (شبه) ساخر لكندا للانضمام إلى الولايات المتحدة باعتبارها الولاية رقم 51، إذا كانت هناك دولة أنجلوسكسونية يجب أن تتحد مع الولايات المتحدة، فهي بالطبع بريطانيا".

واعتبر كاتب المقال أن العلاقة الحالية مع واشنطن تشبه العلاقة بين دولة تابعة ودولة مهيمنة وترمز إلى صفقة سيئة لبريطانيا أدت إلى تراجع لندن اقتصاديا.

وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة تستغل الولايات المتحدة النمو المنخفض للغاية في الأجور، ويصطاد الأمريكيون أفضل المتخصصين لدينا. وهذه صفقة فظيعة".

وكان ترامب قد طرح لأول مرة فكرة جعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51 في أواخر نوفمبر 2024، خلال حفل عشاء في منزله في منتجع مارالاغو حضره رئيس الوزراء جاستن ترودو وأعضاء فريقه.

وعرض ترامب مجددا في 19 سبتمبر أن تكون كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال "فكرة عظيمة".