شينخوا: العلاقات المصرية الصينية تزداد قوة بعد الشراكة الاستراتيجية الشاملة

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ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن مصر والصين تودع عام 2024 بعلاقات تعاون ثنائي أقوى على مدار العقد الماضي بموجب اتفاقية عام 2014 لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرة إلى أنه في الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، شهد عام 2024 إنجازات مثمرة للتعاون بين مصر والصين.

وأوضحت الوكالة الصينية - في تقرير أذاعته اليوم الجمعة - أنه في أواخر مايو 2024، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصين، حيث عقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وبعد المحادثات، شهد الرئيسان الصيني والمصري التوقيع على وثائق تعاون ثنائي في مختلف المجالات، وشمل ذلك خطة لتعزيز التعاون في البناء المشترك للحزام والطريق، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتعاون الاستثماري والاقتصادي.

وثمن الرئيسان توقيع البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام 2024-2028 في يناير 2024، وهو خارطة طريق للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى تأسيسا على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية، بحسب بيان مشترك صدر في ختام الزيارة.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للرئيس شي لطرحه سلسلة من المبادرات العالمية، وقال إن مصر مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الصين في التعاون متعدد الأطراف لتقديم إسهامات إيجابية للسلام والتقدم للبشرية.

وخلال 4 سبتمبر الماضي، شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في منتدى التعاون الصيني -الإفريقي (فوكاك) في بكين، وأكد مدبولي - في مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا) على هامش المنتدى - أن مصر والصين شكلتا إطارا للتعاون متعدد المستويات، مشيرا إلى خصوصية العلاقات الممتدة بين البلدين.

وشدد على أن "سعى مصر لتوطيد علاقات التعاون مع الجانب الصيني ينطبق عليه شعار تحقيق المكاسب للجميع دون استئثار طرف على حساب الآخر"، مضيفا أن "مصر تقدر ما حققته علاقات التعاون المصري الصيني من طفرة ملموسة في العقد الأخير".

وقبل أسبوعين من نهاية العام، سافر وزير خارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إلى بكين، وترأس مع وزير الخارجية الصيني وانج يي الحوار الاستراتيجي بين البلدين في 13 ديسمبر الجاري.

وقال عبد العاطي - في مؤتمر صحفي مشترك لدى ختام الحوار الاستراتيجي - إن "الصين شريك مقدر لمصر، وشريك لنا في عملية التنمية نعتز به، ونثمن دور الشركات الصينية في دفع عملية التحديث والتنمية في مصر".

وأكد أن العلاقات مع الصين تشهد "تطورا ملموسا" في مجالات التعاون المختلفة وعلى رأسها التشاور السياسي بين البلدين والتقارب الشديد في مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وشددت الصين ومصر - في بيان مشترك لدى ختام الحوار الاستراتيجي - على "الدفع بالعلاقات الثنائية للمضي قدما نحو هدف أسمى يتمثل في إقامة المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد".

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 12 عاما متتالية، وتشهد استثماراتها في مصر نموا متزايدا.

وخلال زيارته لبكين، شهد مدبولي توقيع عقود نهائية مع شركات صينية لتنفيذ مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان للحكومة المصرية.