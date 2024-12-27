شرطي بيروفى يتنكر فى شخصية "جرينش" الكرتونية لاعتقال تجار مخدرات.. فيديو

فاطمة شوقى

نفذت الشرطة الوطنية في بيرو خلال احتفالات عيد الميلاد، مداهمة لموقع عصابة تبيع المخدرات في العاصمة ليما، حيث ارتدى أحد الضباط شخصية "جرينش" الكارتونية، ونجحت هذه الطريقة في إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى عصابة محلية لتجارة المخدرات.

وأشارت صحيفة البوثيرو البيروفية، إلى أن العملية وقعت في منطقة سان خوان دى لوريجانتشو التي تعرف بأنها نقطة ساخنة لأنشطة المخدرات غير القانونية، واقترب أحد الضباط مرتدا زى الجرينش ومعه آخرون وهم يرتدون ملابس بابا نويل، لإلقاء القبض على العصابة الإجرامية.



جرينش اعتقال عصابة مخدرات



وخلال التفتيش،صادرت الشرطة كبيرة من المخدرات، بما في ذلك الكوكايين والماريجوانا، إلى جانب أدوات تُستخدم في توزيع المخدرات.

وقُبض على المشتبه بهم الثلاثة دون مقاومة، وهم يواجهون الآن تهمًا تتعلق بتجارة المخدرات.

وتأتي هذه العملية كجزء من استراتيجية أوسع تنتهجها السلطات الأمنية في بيرو، حيث يُستخدام التنكر بملابس شخصيات شهيرة لتنفيذ مداهمات مفاجئة ضد الأنشطة الإجرامية، وقد سبق أن ارتدى الضباط أزياء شخصيات مثل "وولفرين" و"ديدبول" خلال عمليات مشابهة نُفذت في مناسبات مختلفة.

وكانت العصابة المعروفة باسم "مافيا سان بارتولو" تنشط في المنتجعات الجنوبية وتوزع المخدرات في منتصف موسم الذروة، وتم احتجاز المعتقلين، فيما أكد الضباط أن العملية كانت جزءًا من جهد أوسع لضمان الأمن خلال العطلات.



جرينش



