اليوم السابع
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سيارات متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدى بمستشفى سوهاج العام الأحد المقبل

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 08:31 م
سيارات متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدى بمستشفى سوهاج العام الأحد المقبل 100 مليون صحة
سوهاج عمرو خلف

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أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن تواجد السيارة المتنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي لدي السيدات وذلك بمستشفى سوهاج العام في الفتره من الأحد 29 ديسمبر 2024 ولمدة 5 أيام، وذلك لتقديم خدمات المبادرة الرئاسيه لدعم صحة المرأة المصريه والتي تشمل الكشف المبكر عن أورام الثدي بأحدث التقنيات الحديثة.

ومن جانبه، أوضح السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، أن الفحوصات تستهدف السيدات من سن 18 حتى 35 سنة بواسطة استخدام تقنية أشعة الماموجرام، والتي تعد من الفحوصات المتطوره للكشف عن أورام الثدي إذ يمكن من خلالها إكتشاف المرض في مراحله الأولى وقبل ملاحظة السيدة أية تغيرات ظاهرة عليها.

كما أشار "دويدار" أن السيارة ستتواجد بشكل يومي بمستشفى سوهاج العام في الفترة المذكورة، وذلك للتيسير علي المواطنين لتلقي الخدمة و استهداف أكبر عدد من السيدات بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بكيفية الفحص الذاتي بالمنزل، لافتاً أيضاً أنه حال اكتشاف أي حالة يتم تحويلها الي المراكز المتخصصة لاستكمال الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.

جدير بالذكر أن تلك الخدمات يتم توفيرها ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي وبالمجان.







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الصحة

أورام الثدى

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