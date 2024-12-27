اليوم السابع
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الجمعة، 27 ديسمبر 2024 10:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زيلينسكي يطالب واشنطن بزيادة عمليات تسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 03:00 ص
زيلينسكي يطالب واشنطن بزيادة عمليات تسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى
أ ش أ

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طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة بأن تزيد "الآن" من عمليات التسليم للمساعدات العسكرية لبلاده على الخطوط الأمامية.

وقال "هذا ضروري لاستقرار الوضع.. أنا ممتن لشركائنا".

وأكد زيلينسكي، في خطاب تليفزيوني، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية الخميس، ضرورة أن تكون وتيرة تسليم المساعدات "سريعة بحيث تعطل وتيرة الهجمات الروسية".

وتابع " نحن بحاجة إلى قوة أكبر من الأسلحة، ومواقف دبلوماسية قوية تقربنا من تحقيق السلام".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أهمية " توجيه ضربات بعيدة المدى على الأراضي الروسية".. وقال " نرى ضرورة تدمير البنية التحتية العسكرية في روسيا.. أوكرانيا تدافع عن نفسها، وضرباتنا موجهة حصريا إلى أهداف عسكرية".







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