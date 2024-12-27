روما: احتجاز صحفية إيطالية فى إيران

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أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن إيران احتجزت صحفية إيطالية فى سجونها منذ أكثر من أسبوع، وأوضحت الخارجية الإيطالية - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا اعتقلت فى 19 ديسمبر الحالى من السلطات الإيرانية.



وأشار البيان إلى أن السفارة الإيطالية تتابع القضية بأقصى قدر من الاهتمام بالتنسيق مع الحكومة الإيطالية.



وأضاف أن الخارجية الإيطالية تعمل مع السلطات الإيرانية لتوضيح الوضع القانونى للصحفية الإيطالية والتحقق من ظروف احتجازها.



ولفت إلى أن السفيرة الإيطالية فى إيران قامت بزيارة للوقوف على ظروف وحالة اعتقال الصحفية الإيطالية ، وأنها أجرت اتصالا هاتفيا مع عائلتها.