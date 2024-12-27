اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 07:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تطلق كاسحة جليد عسكرية لتعزيز قوتها في القطب الشمالي

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 01:28 م
روسيا تطلق كاسحة جليد عسكرية لتعزيز قوتها في القطب الشمالي كاسحة جليد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن القائد العام لسلاح البحرية الروسي الأدميرال ألكسندر مويسيف، اليوم / الجمعة /، أن روسيا أنزلت إلى المياه ثاني سفينة عسكرية كاسحة للجليد، تم تطويرها في إطار المشروع "23550".


وأكد مويسيف، خلال الاحتفالية التي نظمت بمناسبة إنزال السفينة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - أن هذه السفن ستشكل أساسا لمجموعات السفن العسكرية الروسية، التي ستعمل في مناطق القطب الشمالي.


وأوضح أن "السفن التي يتم تطويرها، في إطار هذا المشروع، ستعزز بشكل كبير القدرات القتالية للأسطول الشمالي الروسي، وستسهم في تعزيز الوجود الروسي في المناطق البعيدة في أقصى الشمال، وهو ما سيعكس قوتها الثابتة في حماية مصالحها الوطنية في المحيطات العالمية".







مشاركة

روسيا

القطب الشمالي

كاسحة جليد عسكرية

القوات الروسية






الرجوع الى أعلى الصفحة