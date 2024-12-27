رفع قيمة جائزة النشر التشجيعية بمعرض الكتاب إلى 75 ألف جنيه

كتب محمد فؤاد

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة فريد زهران، عن رفع جائزة النشر التشجيعية التي يقدمها الاتحاد بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب 2025، لتكون قيمتها الجديدة 75 ألف جنيه على أن يتحمل الاتحاد منها 50 ألف جنيه وتتحمل الهيئة 25 ألف جنيه، وذلك تحفيزًا للناشرين على الإبداع والتميز.



وكان اتحاد الناشرين قد أعلن منذ أيام عن فتح باب التقدم للجائزة التشجيعية التى يقدمها الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب 2025، على أن يتم تسليمها فى معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 56، التي تنطلق خلال الفترة من يوم 23 يناير وحتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ودعا الاتحاد، الناشرين ممن ينطبق عليهم معايير الاشتراك في تلك المسابقة تسليم قائمة بإصداراتهم ونسخة من هذه الإصدارات إلى الاتحاد حتى يوم 10 يناير المقبل، مع استيفاء النموذج المرفق وإرساله مع قائمة المطبوعات وعينة من كل إصدار قبل هذا التاريخ، على أن يتم تسليم الجائزة بالحفل الختامي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشددًا على أنَّ النماذج المرشحة للمسابقة لا تُرد.

شروط الحصول على الجائزة

أوضح اتحاد الناشرين المصريين أنَّ جائزة النشر التشجيعية قيمتها 50 ألف جنيه فقط لا غير؛ وتقدم للناشرين المصريين مناصفة بين اتحاد الناشرين المصريين والهيئة المصرية العامة للكتاب؛ يفوز بها ناشر واحد وفقًا للمعايير التالية:



- أن يكون العضو المتقدم للجائزة مقيد بسجلات الاتحاد بما لا يزيد على 10 سنوات، إذ أن الجائزة لتشجيع دور النشر الحديثة، وأن يكون مشاركًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56، وأن يكون قد أنتج خلال فترة عضويته في الاتحاد ما لا يقل عن 25 عنوانًا.

- ألا يقل عدد فروع المعرفة لإصداراته عن 5 أفرع.

- ألا يكون قد تعرّض لأي عقوبة خلال فترة عضويته بالاتحاد.

- أنَّ يكون العضو مسددًا لالتزاماته المالية لاتحاد حتى تاريخ المسابقة.

- ألا يكون العضو قد فاز بهذه الجائزة في أعوام سابقة.

- أن تكون جميع الكتب المقدمة للجائزة مطبوعة في مصر وحاصلة على أرقام إيداع من دار الكتب المصرية.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورة 2025، شخصية المعرض للدورة المقبلة، فوقع الاختيار على اسم المفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.