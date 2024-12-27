اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 12:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس بيلاروسيا: ناقشت مع بوتين إمدادات الغاز إلى أوروبا واستعداد روسيا لبيعه

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 12:00 ص
رئيس بيلاروسيا: ناقشت مع بوتين إمدادات الغاز إلى أوروبا واستعداد روسيا لبيعه لوكاشينكو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو إنه ناقش إمدادات الغاز إلى أوروبا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، وأن روسيا مستعدة لبيعها للأوروبيين.


وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن لوكاشينكو قال ، فى مقطع فيديو نشر على قناة تلجرام التابعة لقناة المعلومات الأولى ، :"سألت فلاديمير فلاديميروفيتش أمس عما إذا كان الروس مستعدين لبيع الغاز ، قال إنهم كانوا مستعدين دائما ، لذا دعهم يشترون، ودعهم يدفعون المال لروسيا ويستعيدون العلاقات الطبيعية".


وأعرب لوكاشينكو عن رأيه بأن ألمانيا على وجه الخصوص ستشترى الغاز من روسيا ، وقال الرئيس البيلاروسى : "إنهم (ألمانيا) سيشترون الغاز الرخيص من روسيا ، إن الأغبياء فقط هم من لن يستغلوا هذا الأمر ، خاصة وأن هناك خطا واحدا من خط أنابيب الغاز (نورد ستريم) ، لم يكن لديهم الوقت لتفجيره".


ويعتقد لوكاشينكو أن ألمانيا يجب أن تعيد العلاقات مع روسيا من أجل مصلحة اقتصادها.







مشاركة

لوكاشينكو

روسيا

بيلاروسيا

بوتين

الغاز






الرجوع الى أعلى الصفحة