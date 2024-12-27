رئيس بيلاروسيا: ناقشت مع بوتين إمدادات الغاز إلى أوروبا واستعداد روسيا لبيعه

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قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو إنه ناقش إمدادات الغاز إلى أوروبا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، وأن روسيا مستعدة لبيعها للأوروبيين.



وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن لوكاشينكو قال ، فى مقطع فيديو نشر على قناة تلجرام التابعة لقناة المعلومات الأولى ، :"سألت فلاديمير فلاديميروفيتش أمس عما إذا كان الروس مستعدين لبيع الغاز ، قال إنهم كانوا مستعدين دائما ، لذا دعهم يشترون، ودعهم يدفعون المال لروسيا ويستعيدون العلاقات الطبيعية".



وأعرب لوكاشينكو عن رأيه بأن ألمانيا على وجه الخصوص ستشترى الغاز من روسيا ، وقال الرئيس البيلاروسى : "إنهم (ألمانيا) سيشترون الغاز الرخيص من روسيا ، إن الأغبياء فقط هم من لن يستغلوا هذا الأمر ، خاصة وأن هناك خطا واحدا من خط أنابيب الغاز (نورد ستريم) ، لم يكن لديهم الوقت لتفجيره".



ويعتقد لوكاشينكو أن ألمانيا يجب أن تعيد العلاقات مع روسيا من أجل مصلحة اقتصادها.