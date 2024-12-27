حركة رؤساء الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة.. بالأسماء

البحيرة - ناصر جودة

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة حركة تنقلات موسعة شملت عدداً من رؤساء المراكز والمدن، وذلك من أجل تحسين الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات للمجتمع.

وتأتي هذه التعديلات استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، بما يساهم في تعزيز قدرات المحافظة على تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التقدم بخطوات أكثر فعالية.

وتضمنت حركة رؤساء المدن والمراكز تكليف كل من الآتي أسماؤهم :-

-اللواء محمد زايد رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر

- اللواء أسامة عفش رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون.

- اللواء عبد العزيز قطاطو رئيسا لمركز ومدينة كوم حمادة.

-محمد مسعود رئيساً لمركز ومدينة الدلنجات

- احمد حمزة رئيسا لمركز ومدينة حوش عيسى

- علاء صلاح رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو.

-عمر لبيب رئيسا لمركز ومدينة ابو المطامير .

-محمد بطيشة رئيسا لمركز ومدينة كفر الدوار.

-اللواء محسن الجندى رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية.

- مراد مسعود رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود.

-اللواء مدحت الزغد رئيسا لمركز ومدينة ابو حمص.



-على زيد رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت.

- أحمد فرغلى رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور .

-اللواء ياسر مهنا رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد.

- اللواء احمد سالم رئيسا لمركز ومدينة الرحمانية.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن المحافظة تواصل جهودها لتطوير منظومة العمل المحلي من خلال تبني تغييرات جوهرية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري، وتعزيز قدرات القيادات التنفيذية بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في تحسين مستوى معيشتهم.

يشار أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل اعتماد حركة نواب رؤساء المدن و رؤساء القرى ، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات، و تعزيز الكفاءة وتطبيق معايير الجودة والشفافية في العمل الإداري، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، والالتزام الكامل بخدمة المواطنين، والتفاعل مع متطلباتهم، والسعي لتحقيق رضاهم من خلال سرعة إنجاز المهام والعمل بروح الفريق الواحد.